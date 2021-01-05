港股踏入2021年首個交易日，延續去年底強勢，新能源、金屬礦石、航運以至消費繼續領漲成為焦點。

恒指昨低開144點回升，其間回調於27,300點附近有承接，尾市最多升271點、高見27,502點，收報27,472點，升241點或0.89%；國指跌0.14%。恒生中型股、小型股指數分別升0.97%、2.02%，小型股升勢凌厲。大市成交1826億元，高於60天平均近三成，交投熾熱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率63比37，升逾3%佔上升股份逾四成，跌逾3%佔逾兩成半；陽燭對陰燭為62比38，大市升勢不算全面，但買盤動力相當強勁，而下跌股份的沽壓較大，整體表現較波動。

內房及物管全線下跌

本報數據庫追蹤的30個行業，下跌不足兩成，比例較大市有近四成下跌為低，反映行業股份表現參差。內房及物管跌3.65%，並全線下跌，兩數據皆為行業中最差；其次的電訊跌不足1%，並有三成股份上升。至於上升行業，有三成的升幅超過2%，比表現最強的中型股指還要勁；環保及新能源的表現繼續亮麗，大漲逾6%；緊隨的金屬及礦石、航運物流亦升4%、5%。

新能源的龍源（0916）及金風（2208）、礦石的紫金（2899）、航運的海豐（1308）升約8%，全部破頂；除此之外，消費股也受到追捧，農夫山泉（9633）、海底撈（6862）、小米（1810）、華潤啤酒（0291）、安踏（2020）都創新高。上月底以介紹形式上市的內地家電龍頭海爾智家（6690）可以留意。

完成私有化海爾電器效率提升

海爾智家去年以換股加現金方式私有化海爾電器（前上市編號：1169），成功私有化後，海爾智家以H股整體上市；公司為全球大家電行業的領導者，2011至19年全球大家電零售量連續9年位列第一；2020年上半年中國收入佔約一半，其餘為北美洲、歐洲等海外市場，產品覆蓋冰箱、廚電、洗衣機等等。

券商中金認為海爾智家在高端品牌、全球品牌佈局正進入收成期；疫情促使公司擴大與競爭對手的差距；完成海爾電器私有化後，組織構架有望精簡，提升效率。中金予海爾智家跑贏行業評級，目標價36.82元，相當於2021年預測市盈率約25倍。

海爾智家昨天再創上市新高，其A股2020年3月以來拾級向上，現已逼近30.62元人民幣，一旦突破，預料將展新一輪升浪，並進一步推動H股表現。不過，H股短線升勢太急，宜候於30元附近吸納，並設低收28.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]