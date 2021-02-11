港交所今日於社交媒體發文，指去年全年有26隻新交易所買賣產品（ETP）掛牌，總數達到逾140隻，全年ETP市場日均交投錄得64億元，按年升三成。

港交所力谷本地ETF市場。該所早前指出，去年6月推出ETF流動性優化措施後，有超過七成的上市ETF價差縮窄了至少10%。港交所今日又發報告，指實施措施後的數個月，買賣盤的深度及闊度均有所提升，換言之，價格水平增多，而每個水平的報價價值均有所提升，同時買賣價差收窄。

報告續指，按百分比計算，低價ETF的價差普遍減幅最大，成為採用新價位表的最大受惠者，其中就包括美元櫃檯，相信新措施同時有助提升美元櫃檯的流動性，鼓勵更多美元ETF來香港上市，推動本地市場進一步國際化。

報告最後指，下一步將續減少投資者買賣ETF的交易成本。早前港府豁免莊家於ETF申購及贖回過程中買賣港股的印花稅，報告稱，投資者與莊家配合，將可減省最多10個基點的交易成本。舉例而言，恒指ETF申購及贖回費將可減少10個基點，而MSCI中國股票ETF將可減少7個基點的相關成本。

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