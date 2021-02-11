現時有10隻新股正招股，按截招先後排序，分別為達豐設備服務（2153）、裕程物流（8489）、Legion Consortium（2129）、現代中藥（1643）、醫渡科技（2158）、宋都服務（9608）、網上車市（1490）、稻草熊（2125）、萬榮家生活服務（2146）、麥迪衛康（2159）。

根據券商統計，以汽車媒體網站網上車市、醫療大數據股醫渡科技，以及吳奇隆劉詩詩有份持股的影視股稻草熊跑出。三隻新股均為招股第4天，醫渡科技將於周四（7日）率先截招，網上車市、稻草熊將於周五（8日）截招。

據本報統計，醫渡科技暫超購321倍，於9家券商共計錄得券商孖展約1320億元，公開發售集資額為4.11億元。各券商中，華泰國際借出247.89億元，耀才借出243億元，輝立借出220億元，富途借出200.13億元，信誠借出178億元，大華繼顯借出160億元，英皇借出55億元，華盛借出50億元，凱基借出21億元。

網上車市暫超購428倍，於5家券商共計錄得111.93億元孖展，公開發售集資額為2611萬元。富途借出36.43億元，輝立借出31億元，信誠借出23億元，耀才借出20億元，時富借出1.5億元。

稻草熊暫超購154倍，於8家券商共計借出約157.67億元，公開發售集資額為1.02億元。各券商中，富途借出58.07億元，耀才借出36億元，輝立借出30億元，華泰借出9.6億元，大華繼顯借出8億元，英皇借出6億元，凱基借出6億元，信誠借出4億元。

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