杜惠愷接手鄭家純手上豐盛創建18%股權
文章日期：2021年1月4日 18:14
豐盛服務（0331）主要股東杜惠愷最新申報，他在完成接手Power Victory Global股權後，於豐盛服務的母公司豐盛創建的持股水平，由原先的70%提高至88%。在此之前，豐盛服務非執行董事兼主席鄭家純去年10月15日，申報將所持有的豐盛創建9000萬股，即相當於18%，轉讓予Power Victory Global，並於10月20日將後者股權轉手。今次杜作出申報後，確定他接手該批豐盛創建股權。
現時豐盛創建主要持有豐盛服務84.71%股權，並且經營園景綠化、保險顧問等業務。該集團主要是早年承購新創建的業務組建而成，並由杜惠愷及鄭家純合資持有其股份。
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現時豐盛創建主要持有豐盛服務84.71%股權，並且經營園景綠化、保險顧問等業務。該集團主要是早年承購新創建的業務，組建而成，並由杜惠愷及鄭家純合資持有其股份。
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