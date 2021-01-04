豐盛服務（0331）主要股東杜惠愷最新申報，他在完成接手Power Victory Global股權後，於豐盛服務的母公司豐盛創建的持股水平，由原先的70%提高至88%。在此之前，豐盛服務非執行董事兼主席鄭家純去年10月15日，申報將所持有的豐盛創建9000萬股，即相當於18%，轉讓予Power Victory Global，並於10月20日將後者股權轉手。今次杜作出申報後，確定他接手該批豐盛創建股權。

現時豐盛創建主要持有豐盛服務84.71%股權，並且經營園景綠化、保險顧問等業務。該集團主要是早年承購新創建的業務組建而成，並由杜惠愷及鄭家純合資持有其股份。

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豐盛服務（0331）的主要股東杜惠愷作出最新申報，他在完成接手Power Victory Global股權後，於豐盛服務的母公司豐盛創建的持股水平，由原先的70%提高至88%。在此之前，豐盛服務非執行董事兼主席鄭家純去年10月15日，申報將所持有的豐盛創建9000萬股，即相當於18%，轉讓予Power Victory Global，並於10月20日將後者股權轉手。今次杜作出申報後，確定他接手該批豐盛創建股權。

現時豐盛創建主要持有豐盛服務84.71%股權，並且經營園景綠化、保險顧問等業務。該集團主要是早年承購新創建的業務，組建而成，並由杜惠愷及鄭家純合資持有其股份。

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