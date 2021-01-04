港去年11月零售業總銷貨按年跌4％ 勝預期
文章日期：2021年1月4日 17:03
政府統計處今日發表去年11月的零售業銷貨額數字，零售業總銷貨價值的臨時估計為287億元，與2019年同期比較，按年跌4%，勝市場7%的跌幅預期。去年11月的零售業總銷貨價值的修訂估計，按年跌8.7%，累計首11個月的零售業總銷貨價值的臨時估計按年跌25.3%。
該局指出，扣除其間價格變動後，去年11月的零售業總銷貨數量的臨時估計，按年仍跌4.7%。11月的零售業總銷貨數量的修訂估計，按年跌9.2%。若與2019年比較，去年首11個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計跌26.6%。
期內，若與2019年同期比較，百貨公司貨品的銷貨價值按年跌12.4%，食品、酒類飲品及煙草銷貨價值按年跌8.8%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年跌16.1%，服裝按年跌13.3%，藥物及化妝品按年跌34.8%，鞋類、有關製品及其他衣物配件按年跌18.3%，書報、文具及禮品按年跌17.7%。
反則，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年升22%，超級市場貨品銷貨價值按年升1.6%，汽車及汽車零件按年升22.2%，傢具及固定裝置按年升15.1%。
政府發言人表示，去年11月零售銷售的按年跌幅進一步收窄，主要基於耐用消費品零售商的銷售明顯上升。
記者：陳麗歡
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