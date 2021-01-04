美銀發表報告指，預期1月份澳門博彩收入會較去年12月份進一步上升，料全月的賭收按年跌60%。因應訪澳旅客到去年12月24日已達2.4萬人，比去年9月及10月份進一步提高，其估計訪澳旅客增長情況會持續。瑞信則認為，市場對濠賭股恢復增長過度樂觀，對博彩業維持審慎看法。

隨着市場期望經過重置（Reset），賭收進一步改善，有望限制賭收跌幅，估計今年首季賭收會按年跌幅會進一步收窄至54%。美銀更估計，全年澳門賭收會按年增長2.28倍，卻比2019年低38%。

瑞銀則認為，澳門的緩慢復甦情況會持續，直到估計今年中出入境政策放寬為止。現時濠賭股造價相當於2021年及2022年估計的企業價值相對除息稅、折舊及攤銷前盈利16.5倍及10.2倍，相比長期平均12個月的同一比率12.5倍。其會維持濠賭股「中性」看法。

瑞信方面進行的渠道調查得悉，博彩常客訪澳的頻率較收緊出入境措施為低，內地訪澳常客或博彩大客在過去數個星期，發現取得簽證比前困難，相信疫情控制仍然構成制約因素，會持續一段時間。

從當地押店所知，客人要進行50萬元以下的交易仍然順暢，但是在處理超過前述銀碼的交易則需時較長，並未見得資金往來收緊會有放鬆的情況。另有中場轉介客人到貴賓廳並取得回扣，若然趨勢持續，將影響博彩營運商的邊際利潤。因應監管風險，其相信貴賓廳向新客授信方面會保持審慎態度。整體而言，瑞信估計賭收增長維持緩慢的情況，合併1、2月份及農曆年因素，澳門賭收料按年下跌35%。其認為市場對濠賭股恢復增長過度樂觀，對博彩業維持審慎看法。

記者：陳偉燊

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