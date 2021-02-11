恒指2021年首個交易日延續升勢，收市升241點，連升4日，收市報27472.81點，是2020年2月20日後收市新高。

恒指今早低開144點後，早段曾跌最多151點，午後升幅擴大，最多曾升271點，高見27502.83點，是2020年2月20日27767.28點後最高。

大市連升4日，累計升1158.18點，對上一次連升4日是2020年11月25日。

全日成交金額1826億元，較上日增加72.79%；國指跌15點或0.14%，報10722點。恒生科技指數收報8489點，升0.76%。

藍籌33隻升，17隻下跌，2隻無升跌。新旗艦手機熱賣，小米（1810）創上市新高，見35.4元，收報35.25元，升6.17%，是升幅最大的藍籌。三星亦將接力推新旗艦機，受惠的手機設備股舜宇（2382）創上市新高，見182.8元，收報177元，升4.3%。

上月底，央行及銀保監會發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，政策推低內房股，其中，碧桂園（2007）跌5.04%，收報10.18元，是跌幅最大的藍籌。內銀股亦向下，工行（1398）跌3.58%，收報4.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

友邦（1299）創上市新高，見98.75元，收報98.55元，升3.74%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻103點。

10隻藍籌破頂，除上述3隻外其他分別包括，安踏（2020）創上市新高，見127.5元，收報127元，升3.34%；藥明生物（2269）創上市新高，見104.8元，收報103.2元，升0.39%；蒙牛（2319）創上市新高，見48.5元，收報47.8元，升2.14%；港交所（0388）創上市新高，見441.8元，收報441.8元，升3.95%；申洲國際（2313）創上市新高，見155元，收報150.4元，跌1.05%；創科實業（0669）創上市新高，見116元，收報114.3元，升3.35%；吉利（0175）創52周高，見27.1元，收報26.9元，升1.51%。

北水南下合計淨流入134.95億元，較上日增加136.79%，連續第9日流入，累計流入481.26億元。南水北上合計淨流出5.42億元人民幣，終止連續3日流入

國泰（0293）新開辦來往利雅德之定期貨運服務，收報7.27元，升1.39%。

紐交所對三中資電訊股啟動除牌程序，今早該三間電訊商齊齊回應表遺憾。股價跌幅收窄甚至倒升。中國移動（0941）見52周低42.2元，收報43.85元，跌0.79%；中國聯通（0762）收報4.47元，升0.45%；中國電信（0728）收報2.09元，跌2.79%。

彭博研究：中資石油股或成美國下一除牌目標。中石油（0857）收報2.4元，無升跌；

中海油（0883）收報7.05元，跌1.81%；中石化（0386）收報3.53元，升1.73%。

港視（1137）料2021年GMV增逾一成 已收逾5000萬廣告費。收報12.2元，升6.83%。

澳門12月賭收按月升16%，2020年全年跌近八成。濠賭股新濠國際發展（0200）收報15元，跌0.53%；美高梅中國（2282）收報12.1元，跌9.16%；澳博控股（0880）收報8.71元，升0.46%；

永利澳門（1128）收報12.96元，跌0.46%；銀河娛樂（0027）收報60.8元，升0.91%；金沙中國（1928）收報33.95元，跌0.29%。

復星（0656）45.3億人幣購內地白酒品牌。收報12.1元，跌0.65%。

盈大地產（0432）零折讓供股籌6億，李澤楷持股最多增至29.99%。收報0.83元，升1.22%。

吉利（0175）李書福稱，登陸科創板後，將重啟與富豪汽車合併重組的討論。收報26.9元，升1.51%。

時富金融（0510）高層行使購股權，獲母公司時富投資（1049）出價購入觸發全購。時富金融收報0.66元，跌5.7%。時富投資收報1.18元，升2.6%。

中銀航空租賃（2588）發盈警，料純利跌25%至30%。收報63.7元，跌4.9%。

農夫山泉（9633）創上市新高，見60.9元，收報60.6元，升10.38%；鐘睒睒躋身福布斯實時富豪榜前八位。

其他內需股亦破頂，飲食相關的有青啤（0168）創上市新高，見86.5元，收報85.05元，升4.74%；海底撈（6862）創上市新高，見65.45元，收報64.05元，升7.29%；九毛九（9922）創上市新高，見24.7元，收報24.7元，升4.66%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見74.5元，收報74元，升3.64%；聯想（0992）創52周高，見7.68元，收報7.62元，升4.1%；

內需消費破頂股包括，比亞迪股份（1211）創上市新高，見224.6元，收報223.2元，升9.84%；李寧（2331）創上市新高，見54元，收報53.3元，無升跌；滔搏（6110）創52周高，見12.34元，收報12.06元，升3.97%；普拉達（1913）創52周高，見51.5元，收報49.7元，跌2.93%；

醫藥相關破頂股包括，藥明康德（2359）創上市新高，見158.8元，收報157.5元，升3.75%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見16.66元，收報16.12元，升2.03%；先健科技（1302）創上市新高，見4.75元，收報4.42元，跌0.67%；華潤醫療（1515）創52周高，見6.85元，收報6.7元，升0.6%；

科技相關破頂股包括，心動公司（2400）創上市新高，見59元，收報58.3元，升24.44%；金山軟件（3888）創上市新高，見55元，收報54.95元，升9.9%；微盟（2013）創上市新高，見15.48元，收報15.26元，升9.47%；

內地PMI雖遜預期，但航運物流仍破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見18.04元，收報18元，升7.53%；中遠海控（1919）創52周高，見10.2元，收報10.14元，升9.03%；中遠海發（2866）創52周高，見1.44元，收報1.42元，升12.7%。

其他破頂股包括，中金（3908）創上市新高，見21.95元，收報21.8元，升3.81%；開元產業（1275）創52周高，見1.8元，收報1.44元，升2.13%；中國太保（2601）創52周高，見32.2元，收報32元，升5.44%；紫金礦業（2899）創52周高，見9.57元，收報9.5元，升8.2%。

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