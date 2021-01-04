經絡按揭公布統計數據，2020年12月現樓按揭宗數為9133宗，較11月的5956宗急升3177宗或53.3%，為連跌2個月後再次回升，按年比較則上升2743宗或42.9%。去年12月的樓花按揭宗數為618宗，比2020年11月的663宗微跌45宗或6.8%，按年比較，則下跌下跌334宗或35.1%。

總結2020年，全年現樓按揭宗數錄得84041宗，對比去年下跌18.9%，同期樓花按揭宗數則為7682宗，下跌42.4%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，疫情於9月至11月初曾見受控，令樓按市況有回穩跡象，二手交投亦因議價幅度擴大而增加，加上有高成數按揭計劃放寬支持，使現樓按揭宗數急升逾半倍，並創3個月新高。雖然近月一手交投不俗，但買家選用「建築期」付款方式居多，使樓花按揭宗數滯後。如疫情好轉，料今年樓花及現樓按揭宗數有機會先見平穩後回升。

現樓按揭銀行市佔率方面，全年以中銀香港最高，市佔率為25%，其次為匯豐，市佔率為21.8%。四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴闊，2020年12月份四大銀行現樓市佔率達到81.4%的有記錄以來新高，而中小型銀行市佔率則佔18.6%。

曹德明表示，各銀行開始爭取今年第一季的按揭業務，客戶普遍選擇較大型的銀行去承造按揭。不過，近月部份中小型銀行為爭取更多市佔率而積極爭取生意，在按揭優惠上有輕微調升，料銀行市佔率的差距或有機會再次收窄。

其他報道

遭「罷食」年半首開腔 日本吉野家：續在港擴張

政策出台推跌內房 券商：新政對行業影響可控

人行、國資委等公布 改善跨境人民幣政策

【有片：埋身擊】黃金升破下降通道 料走勢續向好

Deliveroo半年籌65萬善款 提供13萬份膳食

國泰：新開辦來往利雅德之定期貨運服務

滬指3500點之上收市 兩市全日成交額破1萬億人幣

羅兵咸：料2021年港股集資最多4600億 有望創歷史紀錄

花旗：今年底恒指看30054點

農夫山泉創上市新高 鐘睒睒躋身福布斯實時富豪榜前八位

傳富士康擬投資中國電動汽車初創企業拜騰汽車

以太幣升穿1000美元創新高 比特幣破頂後回

【有片：選股王】內需股續成焦點 不妨留意海爾智家

恒指第四季季檢結果將於2月26日公布