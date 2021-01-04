匯豐環球投資管理即將推出「匯豐亞洲多元資產高入息基金」。該基金的投資組合以亞洲高收益資產類別為主。匯豐環球投資管理多元資產部聯席董事鍾志明表示：「2020年是充滿挑戰的一年，環球經濟飽受疫情的影響。然而，亞洲（日本除外）是全球唯一在2020年實現GDP正增長的地區。踏入經濟復原階段的一年，我們相信區内經濟仍會迅速發展，且宏觀經濟基本因素良好。」「亞洲股票目前相對主要成熟市場呈現折讓，因此具有更高的資本增長潛力；同時，環球政策利率觸及歷史低位，亞洲高收益債券的收益率較其他市場吸引，存續期也較短。除了收益率之外，亞洲信貸的違約率亦較低，有利於提高亞洲信貸的投資比重。」

鍾志明續指：「基金組合包括亞洲房地產投資信託基金(REIT)，因為該類資產的估值吸引，股息收益率水平造好。」該基金投資組合也包括增持高收益資產類別、沽出股票備兌認購期權及高息股。鍾志明表示，基金由下而上的策略，雖然有3間電訊公司要在美國市場退市，若遇到一些不明朗因素，投資組合也會適當調配。而他認為未來2至3年亞洲都不會出現通脹，故對債券影響有限。

匯豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩（Alison Brown）表示：「該基金由即日起供香港零售投資者認購。其基礎貨幣為美元；另設有港元、澳元、歐元、英鎊、加元及人民幣共五種貨幣類別。首次認購期至2021年1月15日，該基金亦將於當日開始交易。該基金也供私人銀行客戶認購。」

記者：龍彩霞

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