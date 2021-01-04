本報今日報道，由合興（0047）洪氏家族任大股東的吉野家香港上月再有高層變動，代表第二大股東、剛於今年5月降職為日本吉野家控股董事的松尾俊幸辭任，改由集團新任常務董事小澤典裕取代。日本吉野家回覆本報查詢時表示，集團仍然認為香港是公司其中一個最好的市場，未來會繼續在港擴張。

日本吉野家表示，今次董事調動主要由於集團本身職務調動，並無特別原因。根據資料，松尾俊幸今年5月由常務董事（常務取締役）調任為董事（取締役），而原任行政人員兼企劃室長的小澤典裕則取代他成為常務董事。

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自2019年反修例運動爆發後，吉野家因捲入撐警爭議被不少網民呼籲「罷食」。被問及未來在香港的發展方向時，日本吉野家表示，集團仍然認為香港是公司其中一個最好的市場，同時可貢獻高收入及擁有龐大增長潛力，公司品牌在港亦較其他地區有更廣泛認受性，因此未來會繼續在港擴張，並爭取盡快從疫情中恢復。

首間香港吉野家開業至今30年，以總股本比例計算，洪氏家族旗下Hop Hing（Coopers）持股量約83.9%，日本吉野家持有16.1%。

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