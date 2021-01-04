上月底，央行及銀保監會發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》。政策要求境內銀行業金融機構，按五檔分類，對房地產貸款（含個人住房貸款）及個人住房貸款佔人民幣各項貸款餘額的比例提出了約定，並將在2021年全面實施。對餘額佔比超標銀行給予一定調整時間，且對資管新規過渡期內，即至2021年底回表的房地產貸款不納入統計範圍。

政策一出，今日內房股即捱沽，跌幅多介乎5-7%。中小型內房首當其衝，合景泰富（1813）及旭輝（0884）領跌，前者暫跌6.62%，後者暫跌6.54%，中梁控股（2772）亦暫跌6.18%、世茂（0813）暫跌5.87%。大型內房方面，中國恒大（3333）暫跌5.37%，融創（1918）暫跌5.58%，藍籌內房碧桂園（2007）暫跌4.66%、中海外（0688）暫跌2.25%、潤地（1109）暫跌2.66%。

廣發證券報告指，當前出台此政策主要目的是控制金融信貸資源通過中小銀行的渠道流入購房市場，以免造成對實體經濟的擠壓。而該行認為龍頭地產開發企業在開發貸款的獲取上將相對具備優勢。三道紅線之後綠檔地產開發公司擁有更多的增量額度需求，而集中信貸管理也將會使開發貸款資源更多向大型國有銀行聚集。

截至2020年上半年，大型國有銀行地產開發貸款佔信貸餘額的比例為5%，而約束條件為7.5%，中小銀行的開發貸款佔比為6.8%，而約束要求為5%。對於開發貸款的使用要不需要壓降，要不需要擠佔按揭貸款資源的空間，由此導致主要依托中小銀行的本地開發企業的信貸資源獲取難度提升。

中國銀河證券則指，根據其測算，截至2020年年中，第一檔的大型銀行房地產貸款佔比均未超標，而且大型銀行房地產貸款總量佔行業總量比例較高，僅建設銀行（0939）及郵儲銀行（1658）按揭貸款佔比略高於標準，但均不超過2個百分點；中型銀行及小型銀行部分銀行需要調整相關貸款比例，但其體量佔比不高，對房地產行業總體貸款增量的影響有限。

該行又預計，相關比例達標的銀行的貸款富餘額度，按揭貸為2.8萬億元，相關比例不達標的銀行貸款需要壓降的額度，按揭貸為 8444 億元，富餘額度與需壓降額度之差約為2萬億元；房地產貸款富餘額度與需壓降額度之差為 2.8萬億元。總體來看，新政對行業影響可控，有利於龍頭企業，加速行業出清。而新政策鼓勵房企轉向長期經營模式。

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