四大會計師行之一羅兵咸預測，今年港交所集資額將可達4200億元至4600億元，其中主板集資估計為4190億至4590億元，估計掛牌新股數目可錄得約160隻，料平均市盈率為15倍至20倍。該行又預計，今年將有10隻至15隻中概股來港上市，其中部分或採取第一上市形式，料每隻中概股可集資介乎100億元至150億元。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，港交所過往最高集資紀錄是於2010年，錄得4495億元，主要是因當時較多大型銀行赴港上市。他相信，今年有中概股回歸、內地新經濟股份兩大因素刺激，市場集資額將與此紀錄看齊甚至更高。

被問及美國通過《外國公司問責法案》對中概股影響，黃煒邦表示，公司選擇上市地會考慮政治、估值、接觸投資者類型等，相信第二上市潮仍會持續。他解釋，對今年港交所新股市場樂觀，亦是因為資金繼續充裕，而現時已經有100間公司交表，相信年內會陸續有不少大型股份掛牌。

第二上市潮方面，羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢則認為，現時仍有部分中概股市值、收入等不符合港交所19C規則的快速通道資格，但估計未必間間公司都會等到符合資格再來港，不排除有部分公司會主動退市，直接來港作第一上市，亦有可能用雙重主要上市形式來港。

回顧去年市場表現，羅兵咸報告指出，去年全年集資超過100億元的巨型IPO多達12隻，2019年則僅有3隻。此外，去年上市的生科股多達13隻。至於仍選擇赴美的中概股方面，去年共計有31間，與2019年持平，共計集資121億美元。

記者：馬迪帆

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