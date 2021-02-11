內地PMI雖然遜預期，但恒指在數據公布後先跌後回升，恒指低開144點後最多跌151點，其後止回升最多253點，高見27484.72點，是2020年2月20日27767.28點後最高。

恒指半日升203點或0.75%，報27434點，成交金額1002億元；國指跌18點或0.17%，報10719點。恒生科技指數收報8534點，升1.29%。

藍籌32隻升，20隻下跌。手機廠商紛紛推出旗艦機，小米（1810）創上市新高，見35元，收報34.85元，升4.97%，是升幅最大的藍籌。手機設備股舜宇（2382）亦創上市新高，見182.8元，收報177.7元，升4.71%。

紐交所對三中資電訊股啟動除牌程序，今早該三間電訊商齊齊回應表遺憾。中移動（0941）跌3.96%，收報42.45元，是跌幅最大的藍籌。中國聯通（0762）收報4.29元，跌3.6%；中國電信（0728）收報2.06元，跌4.19%。

友邦（1299）創上市新高，見98元，收報97.55元，升2.68%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點；建行（0939）跌2.55%，收報5.74元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

10隻藍籌破頂，上述3隻以外，另7隻分別包括安踏（2020）創上市新高，見126.9元，收報124.4元，升1.22%；藥明生物（2269）創上市新高，見103.8元，收報102.4元，跌0.39%；蒙牛（2319）創上市新高，見48.5元，收報48.15元，升2.88%；港交所（0388）創上市新高，見439元，收報435.4元，升2.45%；申洲國際（2313）創上市新高，見155元，收報150.8元，跌0.79%；創科實業（0669）創上市新高，見116元，收報113.8元，升2.89%；吉利（0175）創52周高，見27.1元，收報27元，升1.89%；

彭博研究：中資石油股或成美國下一除牌目標。中海油（0883）收報7.01元，跌2.37%；中石油（0857）收報2.37元，跌1.25%；中石化（0386）收報3.5元，升0.86%。

港視（1137）料2021年GMV增逾一成 已收逾5000萬廣告費。收報12.14元，升6.3%。

京東（9618）擬分拆旗下的京東物流在港上市，據報已挑選美銀及高盛為其籌備港IPO 估值料約400億美元。京東收報344.4元，升0.7%。

傳富力（2777）抵押逾700億元資產予廣州國資委換取貸款。收報9.65元，跌3.21%。

騰訊（0700）手遊重新在華為上架，騰訊收報580元，升2.84%。

港交所（0388）稱戴志堅任代理行政總裁 直至覓得新CEO為止。收報435.4元，升2.45%。

澳門12月賭收按月升16%，2020年全年跌近八成。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.3元，升1.46%；美高梅中國（2282）收報12.2元，跌8.41%；澳博控股（0880）收報8.79元，升1.38%；永利澳門（1128）收報13.02元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報61.05元，升1.33%；金沙中國（1928）收報33.9元，跌0.44%。

復星（0656）45.3億人幣購內地白酒品牌。半日收報12.06元，跌0.98%。

盈大地產（0432）零折讓供股籌6億，李澤楷持股最多增至29.99%。半日收報0.82元，無升%。

吉利（0175）李書福稱，登陸科創板後，將重啟與富豪汽車合併重組的討論。半日收報26.95元，升1.69%。

時富金融（0510）高層行使購股權，獲母公司時富投資（1049）出價購入觸發全購。時富金融半日收報0.68元，跌2.85%。時富投資半日收報1.17元，升1.73%。

中銀航空租賃（2588）發盈警，料純利跌25%至30%。半日收報63元，跌5.97%。

多個行業續有炒作，多隻科技股破頂，包括心動公司（2400）創上市新高，見57元，收報56.4元，升20.38%；金山軟件（3888）創上市新高，見54.15元，收報53.85元，升7.7%；微盟（2013）創上市新高，見15.4元，收報15.3元，升9.76%；聯想（0992）創52周高，見7.57元，收報7.45元，升1.78%。

醫療相關破頂股包括，藥明康德（2359）創上市新高，見158.8元，收報157.7元，升3.89%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見16.2元，收報16.04元，升1.52%；先健科技（1302）創上市新高，見4.75元，收報4.48元，升0.67%；華潤醫療（1515）創52周高，見6.85元，收報6.59元，跌1.05%。

航運物流破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見17.8元，收報17.74元，升5.97%；中遠海控（1919）創52周高，見10.14元，收報10.1元，升8.6%；中遠海發（2866）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升11.11%。

消費股破頂，包括比亞迪股份（1211）創上市新高，見222元，收報221.4元，升8.96%；九毛九（9922）創上市新高，見24.1元，收報23.7元，升0.42%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見74.4元，收報73.75元，升3.29%；滔搏（6110）創52周高，見12.34元，收報12.04元，升3.79%；普拉達（1913）創52周高，見51.5元，收報50.4元，跌1.56%；

其他破頂股包括，中金（3908）創上市新高，見21.95元，收報21.35元，升1.67%；開元產業（1275）創52周高，見1.7元，收報1.38元，跌2.13%；紫金礦業（2899）創52周高，見9.36元，收報9.33元，升6.26%。

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