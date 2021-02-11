港元拆息普遍向下。與樓按相關的1個月HIBOR連跌5日，跌2.98點子至0.15%，為是2020年12月01日後最低，當日報0.14839%。對上一次連跌5日是2020年11月11日，當日拆息報0.13411%。

港元現報7.7528元升值1點子，曾貶值最多7點子，報7.7536元，亦曾升值最多1點子，報7.7528元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.04027%；1星期HIBOR跌1.77點子至0.07429%；2星期HIBOR跌1.39點子至0.10661%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.09點子至0.33054%；6個月期HIBOR無升跌至0.54125%；12個月期HIBOR跌0.71點子至0.68607%。

美元指數現報89.69貶值0.247點或0.27%。

美元1個月期LIBOR報0.14388%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0061%，終止連續4日收窄，利差是2020年12月01日後最低，當日差距為0.0008%。

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