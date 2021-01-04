三星(Samsung)將於1月14日舉行發布會，預計屆時將首度公開新款旗艦Galaxy S21系列，包括Galaxy S21、S21+和S21 Ultra，有望炒熱2021上半年旗艦機市場。

手機設備股普遍上升，舜宇（2382）創上市新高，見182.8元，收報176.4元，升3.95%；丘鈦（1478）收報13.22元，升0.61%；通達（0698）收報0.58元，升1.75%；瑞聲（2018）收報44.45元，升2.42%；富智康（2038）收報0.98元，升3.16%；小米（1810）平上市高位34.55元，收報34.3元，升3.31%；雷蛇（1337）收報2.48元，升4.2%；鴻騰（6088）收報2.74元，升1.86%；

高偉電子（1415）收報5.82元，跌0.34%；比亞迪電子（0285）收報40.6元，無升跌。

據報，21和S21+規格可能與S20和S20+大同小異，而螢幕尺寸估計為6.2英吋、6.7英吋，與S20和S20+相同。處理器方面，北美S21系列將採用高通(Qualcomm)Snapdragon 888旗艦行動平台。最高階的S21 Ultra將搭載6.8英吋曲面螢幕，並首度支援Note系列的S Pen觸控筆，其他硬體和相機規格也將比去年版本有所提升。

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