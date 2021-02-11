回顧2020年， 香港因疫情各行各業均出現大洗禮。有香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）以專責為不同企業「.hk」域名申請，行政總裁黃家偉指出，受疫情影響，2020年全年收到合共140個口罩企業的域名登記，與疫苗相關的企業有10個，其他防疫產品相關亦有10個。黃家偉更指出，新行業的興起和市民過去一年抗疫有密切關係。因應美國擬取消「香港製造」標籤，他透露正和業界商討解決方案。他更表示，每年約有3萬至4萬個企業申請「.hk」的域名，當中有八成為中小型企業，他預計，今年的域名登記仍會平穩增長。

黃家偉提及，以前口罩和相關的消毒產品能在普通的藥房購買，但疫情影響下，港人開始關注產品產地、信譽和商標等資訊，再加上目前的網購趨勢， 企業申請「.hk」域名，能增加該產品於全球或當地市場的認受性和拓展網上客源。黃家偉稱，2020年全年域名登記有1%至2%的輕微升幅，公司目前擁有28萬個企業和機構等的域名客戶。

每年約3萬至4萬個企業申請「.hk」域名

黃家偉表示，去年開始企業更為着重本土情懷，以及「香港製造」的標籤，以增加客戶對產品的信任度。他提到，就去年開始有關「香港製造」的爭議，目前正和商會和企業初步討論製造一個「made in hk」或「designed in hk」的域名，該網站包括受影響的企業和機構，以幫助受影響的企業於全球市場釐清其產地。

網站與社交媒體互補不足

進入數碼時代，企業更為着重網上推廣，尤其為零售行業。黃家偉表示，近年不少零售企業主打社交媒體作推廣，但平台卻不利客戶搜尋產品和詳細資料，相反網站對客戶資訊性更佳，並可塑造公司形象，跟社交媒體推廣相輔相成。黃家偉指約五、六年前「.hk」域名登記少過20萬個，但近年企業域名登記有穩定增長，可見企業於數碼世代對網址和域名的重視。

記者：陳麗歡

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