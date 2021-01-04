家族持有香港吉野家經營權的合興集團（0047）行政總裁洪明基去年5月辭任香港吉野家董事後，公司上月再出現人事變動，原有的日本吉野家代表、日本吉野家董事松尾俊幸辭去董事一職，轉由日本吉野家常務董事小澤典裕出任，相信變動主要與松尾俊幸在5月於日本總部降職有關。

松尾俊幸辭任董事

本報就人事變動原因及香港未來發展向日本吉野家查詢，至截稿前未有回應。根據資料，松尾俊幸於2020年5月在日本吉野家擔任常務董事（常務取締役），翌年降職為董事（取締役），他仍在吉野家（中國）投資有限公司擔任董事一職。而小澤典裕就於同期升為常務董事，12月1日取代松尾俊幸於吉野家快餐（香港）有限公司任職董事。

日吉野家常務董事小澤典裕接任

現時香港吉野家董事的7名董事包括兩名日本吉野家代表、即小澤典裕及吉野家中國董事長安井昭裕；洪詩琪及洪韻琪為合興榮譽主席洪克協女兒、洪明基堂姊妹，郭大康、陳錫堯為香港吉野家管理層。

首間香港吉野家開業至今30年，以總股本比例計算，洪氏家族旗下Hop Hing（Coopers）持股量約83.9%，日本吉野家持有16.1%。

受洪明基政治立場引起的「罷食」影響，加上香港去年多項因應疫情的抗疫措施，香港吉野家亦要變陣，包括推出「吉食滙」的即食懶人包食品，與中國吉野家主打零售業務的品牌一致，又曾推出外賣自取優惠，例如90元3人餐等吸客。

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