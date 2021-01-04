回顧去年新股市場，中概股成投資焦點之一，由京東（9618）、網易（9999）兩隻股份作先鋒，全年共有9隻股份回歸，合計吸資逾1300億元。監管機構對中概股大開「綠燈」，但據了解，香港投資基金公會近日研究業界意見後，擬建議港交所（0388）對第二上市制度提供更多投資者保護措施資料。公會指，中概股影響力漸大，擔憂港交所監管權限小、信息不夠透明，其中一項較受詬病的問題，是中概股在美上市監管要求較寬鬆，但多項資料披露在港卻依然享有豁免。

現行制度下，大中華發行人透過《上市規則》第19C章來港第二上市，將享有多達78項條文及附錄的自動豁免（見表）。根據文件，公會認為中概股獲得的豁免，涉及關聯交易及重大交易披露、《收購守則》及《公司管治守則》的遵守，涉及事項正正是最容易出現利益衝突之處，尤其是關聯交易，更常被利用損害小股東權益。

在美屬「外國私人發行人」 須遵守公平揭露規則

公會表示，港交所「鬆手」最大原因，是因為現時中概股的規管依賴第一上市交易所及監管機構，而作為認可交易所的紐交所、納斯達克均是成熟市場。但公會認為，不容忽視的是，多數中概股實際上市地位為「外國私人發行人（foreign private issuer，FPI）」，監管本身已較美國本地公司寬鬆，現時則變相享受兩邊豁免待遇。

翻查美國證交會資料，外國私人發行人毋須遵守「公平揭露規則（Regulation FD）」，而該規則禁止公司向公眾發布財務資訊前，率先透露部分重要資訊予投資人、分析師等；此外，公司不需要發布季報，除非擬於美國以外市場發布。其他好處包括，持股逾10%的管理層不需向證交會披露不受豁免的股份買賣等。律師事務所Norton Rose Fulbright報告就直言，FPI的披露要求是更容易達成。

黃王慈明：不同投票權架構 管治風險偏高

基金公會行政總裁黃王慈明回覆本報表示，中概股本地監管較鬆、來港受豁免，再加上大量股份為不同投票權架構，造成此類公司的管治風險偏高，但港交所卻未曾明確指出此方面問題。她表示，歡迎中概股投資機會，但就建議，港交所應大幅減少《上市規則》規定豁免，並就所有豁免事項給出具體原因，此外，亦要向公眾解釋中概股的真正風險。

被問及會否擔憂中概股管治風險，國際大型基金富蘭克林鄧普頓發言人回覆本報指，於港交所、證監會文件中，已詳盡列出所有相關《上市規則》豁免，若投資者有需要可進行查詢。富蘭克林鄧普頓新興市場交易主管George Molina表示，旗下基金在審視公司、作出投資研究時，都會考慮相應的ESG因素。他續表示，要令亞洲投資者接觸到類似阿里（9988）的海外上市中概股，港交所提供的第二上市路徑是現時最行之有效的機制之一。

記者：馬迪帆