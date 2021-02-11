恒指今早低開144點或0.53%，報27087點，成交金額24億元；國指今早低開76點或0.72%，報10661點。恒生科技指數開市報8376點，跌0.58%。

藍籌22隻升，18隻下跌，12隻無升跌。銀娛（0027）升2.41%，報61.7元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.35%，報224.8元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。小米（1810）升1.2%，報33.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。

紐交所對三中資電訊股啟動除牌程序，今早該三間電訊商齊齊回應表遺憾。中國移動（0941）開市報43元，跌2.71%；中國聯通（0762）開市報4.36元，跌2.02%；中國電信（0728）開市報2.13元，跌0.93%。

彭博研究：中資石油股或成美國下一除牌目標。中石油（0857）開市報2.39元，跌0.42%；中海油（0883）開市報7.05元，跌1.81%；中石化（0386）開市報3.47元，無升跌。

港視（1137）料2021年GMV增逾一成 已收逾5000萬廣告費。港視開市報11.8元，升3.33%。

港交所（0388）稱戴志堅任代理行政總裁 直至覓得新CEO為止。開市報425元，無升跌。

澳門12月賭收按月升16%，2020年全年跌近八成。濠賭股個別發展，美高梅中國（2282）開市報13.32元，無升跌；澳博控股（0880）開市報8.77元，升1.15%；永利澳門（1128）開市報13.02元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報61.7元，升2.41%；金沙中國（1928）開市報34.2元，升0.44%。

復星（0656）45.3億人幣購內地白酒品牌。開市報12.06元，跌0.985%。

盈大地產（0432）零折讓供股籌6億，李澤楷持股最多增至29.99%。開市報0.82元，無升跌。

吉利（0175）李書福稱，登陸科創板後，將重啟與富豪汽車合併重組的討論。開市報26.5元，無升跌。

時富金融（0510）高層行使購股權，獲母公司時富投資（1049）出價購入觸發全購。時富金融開市報0.7元，無升跌。時富投資開市報1.15元，無升跌。

中銀航空租賃（2588）發盈警，料純利跌25%至30%。開市報62.35元，跌6.94%。

破頂股包括，中金（3908）開市報21.45元，升2.14%；創上市新高，見21.45元。

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