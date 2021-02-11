港股ADR跌249點 留意中資電訊、三桶油
文章日期：2021年1月4日 08:49
美股上周再創新高，港股ADR跌249點或0.93%，報26981點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.17%，折合報557.38元；阿里巴巴（9988）跌3.03%，折合報225.55元；小米（1810）跌0.84%，折合報32.92元；美團（3690）跌1.48%，折合報290.24元；匯控（0005）跌1.41%，折合報40.18元；建行（0939）跌1.14%，折合報5.82元。
道期現跌0.128%，標期現跌0.12%，納期跌0.3%。日股現跌0.08%，澳股現升0.92%。
今日焦點股份可留意：
紐交所對三中資電訊股啟動除牌程序，今早該三間電訊商齊齊回應表遺憾。中移動（0941）ADR升0.91%，折合報44.28元；聯通（0762）ADR跌1.38%，折合報4.4元；中電訊ADR升0.109%，折合報2.138元。
彭博研究：中資石油股或成美國下一除牌目標。中海油（0883）ADR升0.681%，折合報7.111元；中石油（0857）ADR跌0.518%，折合報2.384元；中石化（0386）ADR跌1.19%，折合報3.465元。
港視（1137）料2021年GMV增逾一成 已收逾5000萬廣告費。
港交所（0388）稱戴志堅任代理行政總裁 直至覓得新CEO為止。
澳門12月賭收按月升16%，2020年全年跌近八成。留意濠賭股。
復星（0656）45.3億人幣購內地白酒品牌。
盈大地產（0432）零折讓供股籌6億，李澤楷持股最多增至29.99%。
吉利（0175）李書福稱，登陸科創板後，將重啟與富豪汽車合併重組的討論。
時富金融（0510）高層行使購股權，獲母公司時富投資（1049）出價購入觸發全購。
中銀航空租賃（2588）發盈警，料純利跌25%至30%。
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