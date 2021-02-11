經營HKTVmall的港視（1137）公布2021年的年度業務目標為全年訂單總商品交易額（GMV）66億至70億元，按年增長約11%至18%，視乎現時新冠病毒疫情發展及全球經濟情況而定。集團又披露，已與一家香港零售集團簽定最終的電子商貿方案協議，為其建立網上購物商場。同時，集團開拓數碼廣告新收入來源方面，自2020年10月開始提供2021年數碼廣告計劃早鳥優惠以來，已收到超過5000萬廣告合約承諾，為2020年全年廣告費的3倍左右。

同時，集團披露2020年12月份網購平台及門市業務核營運數據，12月的訂單總商品交易額（GMV）錄得5.71億元，較11月份的4.9億元升16.5%，按年則升110.7%。

2020年全年累計的訂單總商品交易額已達59.54億元，較2019年全年的27.8億元，按年勁升超過1.14倍。按集團中期上調並經調整的的全年GMV目標至55.5至57.5億元計，超額完成目標約3.55%至7.28%。

港視2020年12月份平均每日訂單數量為3.63萬張，按月升4%，按年則升94.1%；平均訂單值為508元，按月及按年分別升8.5%及8.8%。12月份平均每日訂單總商品交易額為1840萬元，按月升12.9%，按年增加111.5%。

至於集團在去年發展新業務，提供電子商貿方案的業務並成立了全資附屬公司Shoalter Technology Limited。集團在公告提及，Shoalter與香港一家零售集團已簽定最終的電子商貿方案協議，Shoalter 將提供硬件及軟件系統服務，以協助該零售集團建立其網上購物商場，預計將於2021年年中推出，並同時正與數家本地及國際超市及零售營運商探討於香港及海外的合作機會。

Shoalter Technology除香港研發中心外，已於10月份在台灣設立其首個海外研發中心，並陸續聘請軟件工程師、機械及自動化工程師，以及數據科學家以支持方案業務的發展。Shoalter 正同時探討於東南亞及歐洲設立另一個或多個發展中心及國際銷售辦公室。

集團又指，Shoalter 將提供其自行發展及綜合的點對點電子商貿方案，支持及推動於香港發展另外二至三個網上購物商場。Shoalter 將收取一次性的履行費用、合約期內的年費及按營業額收取的佣金。