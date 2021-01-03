財政司司長陳茂波在網誌提到，預期踏入2021年，估計上半年仍面對較大挑戰，下半年則可望呈現較強的復蘇動力，全年計經濟料恢復正增長，但疫情仍是經濟復蘇的速度和力度的最關鍵的變數。

他指出，香港經濟在過去兩年先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連衝擊，連續兩年呈負增長，是有紀錄以來的首次。

在有效控制疫情之前，較大力度的防疫措施無可避免需要持續，對本地消費氣氛及經濟活動難免構成壓力。跨境人員流動和旅遊活動亦可能需要較長時間才能恢復。上半年企業暫時仍面對嚴峻的經營環境，就業及收入情況在短時間內也難有明顯改善，意味在今年上半年經濟仍會面對較大的挑戰。

不過，隨著不同層面的防控疫情工作發揮效用，而疫苗又能按預期逐步廣泛接種的話，疫情管控效果將可望逐步提升。本港經濟的復蘇動力可望在下半年顯著增強。

他又提出，面對保護主義及貿易壁壘，特區政府目前正積極爭取成為第一批在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效後加入的經濟體，以積極擴展自貿協定網絡，務求使香港的貨物和服務能以更佳的條件進入不同市場。