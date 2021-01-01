美國在周四公布的新領失業金人數好過預期，帶領道指和標普500指數在2020年最後一個成交日，續以創新高作結，道指昨日上升0.7%，收報30606點，標指上升0.1%，收報3756點。納指亦升0.1%，收報12888點，與周二的歷史高位相差85點。

在新冠肺炎疫情在全球爆發，美股去年大幅波動，標普在3月罕有地在因下跌過7%，4次觸發熔斷機制，低位時比年初累跌逾三成，不過各國央行降息救經濟，經濟重啟帶動股市走出谷低，11月多間藥廠宣布其新冠疫苗推出有望，有望擺脫疫情影響，帶動美股進一步向上。總結全年，標普上升16.3%，道指上升7.3%。

雖然美國經濟受疫情打擊，納指整體升43.6%。市動熱捧電動車股，加上Tesla獲納入標指，去年股價急升7.43倍，昨日曾創718美元的新高，為去年表現最佳的標指成分股，不過居家工作帶動對科技公司需求，雲端工作、網商等公司股價大爆發，網商服務股Etsy上升3.02倍，為標指次佳成分股。視像會議股Zoom上升3.9倍，居家健身股Peloton更升逾4倍。

不過，去年經濟周期股則大幅下跌，石油因疫情衝擊需求大跌，標普能源行業指數在3月最低位時比年初下跌六成，石油更在4月因存倉空間不足，歷來首度出現負油價。不過自11月疫苗消息出現，能源股開始復蘇，全年跌幅收窄至37.32%。