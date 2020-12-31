李澤楷旗下盈大地產（0432）除夕夜宣布供股，集團擬以每兩股供一股，發行進多約7.94億股股份，每股供股價0.82元，與該股今日收市價相同，集資最多6.51億元。其中李澤楷個人承諾按比例供股，倘其他股東全數不參與供股，他個人持股將增至接近三成。

盈大表示，今次供股以非包銷基準進行，意味不論股東接納程度如何，例如股東認購不足，依然會繼續進行；由於李澤楷及旗下盈拓同時承諾將按比例供股，意味倘若其他股東不參與供股，李澤楷與電盈（0008）持股將由目前約55.25%，增至63.04%，其中李澤楷個人持股更會由15.22%，增至29.99%，涉及供股代價約1.76億元。

根據公告，盈大今次供股所得款項淨額約6.443億元，集團擬用於償還債務及一般公司用途，包括旗下日本北海道及泰國南部攀牙省度假區發展項目，以及於香港的住宅發展項目有關用途。

值得留意的是，電盈剛於今年8月才宣布，兌換所持盈大可換股票據並將部分股份以實物形式派發予全體股東，令電盈持股量由70.88%下降至40.03%，而李澤楷則直接持有15.22%盈大股份。

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