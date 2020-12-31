新冠肺炎疫情肆虐，全球經濟今年都受到重創，連帶中港兩地富豪榜也要「大執位」。根據彭博社資料，長和系資深顧問、「超人」李嘉誠以316億美元身家，依然穩坐香港首富的位置；第二名為電池股寧德時代創辦人、「新香港人」曾毓群，以300億美元緊隨其後。

A股上市的寧德時代一度熱炒，股價由今年3月的低位107.48元人民幣升至351.11元人民幣，帶動曾毓群的家身水漲船高，由今年10月的180億美元急升至300億美元，超越「四叔」李兆基的212億美元，成為香港第二大富豪；「純官」鄭家純則以203億美元排行第四。疫情之下醫療股受惠，造就邁瑞醫療創辦人徐航成為香港五大富豪之中，身家暴漲至189億美元。

中國富豪榜方面，隨著被熱捧的中資科網股「ATMX」股價近期調整，農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒登上中國首富之位，身家急漲至778億美元；電商平台拼多多創辦人黃崢升至第二位，以631億美元身家，力壓騰訊控股（0700）創辦人馬化騰。馬化騰則以560億美元身家排行第三。

而近期備受中國監管部門關注的阿里巴巴（9988），股價一度大跌，市值高位蒸發逾萬億元，令創辦人馬雲的身家僅錄591億美元，排行第四。美的集團創辦人何享健則以360億美元身家，成為中國第五大富豪。

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