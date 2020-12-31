時富投資（1049）宣布，旗下全資附屬公司Celestial Investment Group，將因應時富金融（0510）高層行使今年到期的購股權兌換成1113.6萬股後，出價每股0.75元全數購入，總代價為835.2萬元。每股出價較時富金融今午收市價0.7元，溢價7.14%。完成增持後，由於時富投資在時富金融的持股量，由原先的35.5%提高至38.33%，超過收購守則第26.1條每年增購2%等規範，因此按例要向所有股東提出技術性全面收購要約，每股作價同樣為0.75元。

連同提出要約，時富投資將需要另行支付逾1.26億元，當中已包括以每股0.27元，收購餘下1236萬份於今年到期而尚未行使的購股權，及以每股0.0001元購入另外1556.4萬份其他尚未行使的購股權。因此連同購入購股權及應付全面收購要約的總代價，將近1.35億元。時富投資指，是次向時富高層即執行董事吳獻昇、該集團體附屬公司董事羅炳華購入購股權，出價較過往三個月的近期市價溢價約50%，亦較每股時富金融的資產淨值大幅折讓超過60%，其認為交易價錢公平合理。

若今次時富投資完成要約，並悉數行使購入的購股權，收購亦令其持有時富金融逾五成股權，令要約成為無條件時，時富投資擬將時富金融的財務報表，綜合入賬。時富投資為應付是次收購，在購入購股權部份，將以現金資源支付。在應付全購要約方面，則會將手上8600萬股時富金融股份、收予收購的1113.6萬股及作存款質押6000萬元，向交通銀行（香港）尋求融資。

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