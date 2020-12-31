金管局：11月新批出按揭貸款額按月增加7.4%
文章日期：2020年12月31日 16:52
金管局公布，11月住宅按揭統計調查結果，新申請貸款個案較10月份按月增加4.3%，至11,375宗。新批出的按揭貸款額較10月份增加7.4%，至372億元。
新批出的按揭貸款額當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加11.7%，至61億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加7.5%，至265億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加2%，至47億港元。
11月份新取用按揭貸款額較10月份增加14.7%，至255億港元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的94.4%上升至11月份的94.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的2.9%下降至11月份的2.5%。
11月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6 %，至15,725億港元。
按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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