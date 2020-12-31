金管局公布11月貨幣統計數字，隨著這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，11月份認可機構的存款總額按月下跌6.8%。當中港元存款按月下跌12.6%，外幣存款亦輕微下跌0.2%。

撇除新股認購活動的影響，11月份認可機構的存款總額及港元存款分別下跌1.2%及2.2%，主要由於部份大型企業客戶以存款償還貸款。早前的大型新股認購活動令銀行存款在10月底按月增加6.4%，當中港元存款增加9.8%。

金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動多少等，毋須過份側重個別月份的波動。

新股活動亦影響銀行貸款在10月底按月增加4.7%，隨著這些新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，11月份貸款與墊款總額下跌8.7%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款分別較上月下跌11.7%及0.8%。由於港元存款跌幅較港元貸款小，港元貸存比率由10月底的84.0%跌至11月底的82.7%。撇除新股認購活動的影響，11月份貸款與墊款總額下跌1.0%。

11月份港元貨幣供應量M2及M3按月分別下跌11.7%及11.6%，與去年同期比較則同時上升6.5%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較10月底上升6.3%，與去年同期比較則上升30.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份皆下跌6.2%，與去年同期比較則上升6.6%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，港元貨幣供應M2及M3於11月份只分別下跌2.0%及1.9%；總貨幣供應M2及M3同時只按月下跌1.0%。

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