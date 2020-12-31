人行和銀保監發通知，建立了銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度，限制銀行的房地產貸款。監管機構認為，建立房地產貸款集中度管理制度，有利於市場主體形成穩定的政策預期，有利於房地產市場平穩健康可持續發展。

根據新的機制，大型國有銀行(包括工、中、建、農、交行、郵儲行、國開行)房地產貸款餘額佔人民幣各項貸款餘額的比例上限為40%，個人住房貸款佔比上限為32.5%；而中資中型銀行(包括招行、中信、民行、光大、平安等)則分別為27.5%及20%；中資小型銀行和非縣域農合機構則分別為22.5%及17.5% 。

規定將於2021年1月1日生效。

今年底，若超出要求2個百分點以內的，業務調整過渡期為自本通知實施之日起2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為自本通知實施之日起4年。房地產貸款佔比、個人住房貸款佔比的業務調整過渡期分別設置。

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