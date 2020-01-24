1個月HIBOR連跌4日 穿0.18% 見4周低
文章日期：2020年12月31日 11:20
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.29點子至0.17982%，是2020年12月2日後最低，當日報0.17804%。對上一次連跌4日是2020年11月10日，當日拆息報0.14089%。
港元現報7.7521元升值5點子，曾貶值最多3點子，報7.7529元，亦曾升值最多8點子，報7.7518元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.21點子至0.04071%；1星期HIBOR跌0.55點子至0.09196%；2星期HIBOR跌0.52點子至0.12054%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.5點子至0.35143%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.54125%；12個月期HIBOR跌0.59點子至0.69321%。
美元指數現報89.6貶值0.08點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.14675%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0331%，連續4日收窄，利差是2020年12月02日後最低，當日差距為0.0259%。
對上一次連續4日收窄，是2020年11月10日，當日利差報0.0008%。
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