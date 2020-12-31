路透社引述消息指，中國監管機構正檢視螞蟻集團曾經進行的數十個股權投資項目，或考慮指導螞蟻集團剝離部分科技、金融科技的投資，視乎有關投資是否涉及違規、不公平競爭等。

報道指，任何可能的強制剝離行動，或許會使螞蟻出售一些獲利的投資、重整業務等，從而提高螞蟻集團重點的消費貸款業務的資本水平。而強制剝離，亦會降低螞蟻集團在金融科技領域的影響力。

報道亦指，監管機構希望螞蟻集團剝離一些不必要的投資，希望螞蟻的業務是包括支付、消費者貸款、保險產品消售。據報螞蟻已接觸一些投資者出售非必要的投資，當中包括共享單車初創企業哈囉出行(Hellobike)。哈囉出行不予置評。

其中一位消息人士指，螞蟻集團目前並未收到監管機構就出售投資的任何指引。

路透通過電子郵件尋求發表評論，螞蟻集團發言人不予回覆。本報亦正向螞蟻集團查詢，暫未獲回應。

其他報道

順豐控股場外減持中國宏泰2.96%權益 套現1.37億

港交所明日正式向券商推兩項無紙化措施

李嘉誠基金會4個交易日斥逾1138萬元增持長實

恒指升84點 本季累升16% 全年仍跌3.4% 藥明生物全年升幅冠藍籌

李曉佳：陳啟宗想低價奪地 莫非能人所不能？

「女股神」Cathie Wood旗下方舟創新ETF 錄破記錄大額撤資

保險集團監管制度明年3月29日生效

聯儲局新成員偏鴿派 美元跌至兩年半低 人民幣則升值至兩年半高

內地PMI回落 統計局稱經濟恢復繼續向好

恒指高開47點 出現雙「黃金交叉」 所有平均線均高於250天線

中國12月製造業PMI回落遜預期

港股半日市 ADR跌165點 聯通A股遭MSCI剔出指數

更多疫苗獲使用 FOMC成員更替偏鴿派 道指再創收市價計新高升73點