路透社：內地監管機構要螞蟻剝離非必要業務 降其金融科技影響力
文章日期：2020年12月31日 15:46
路透社引述消息指，中國監管機構正檢視螞蟻集團曾經進行的數十個股權投資項目，或考慮指導螞蟻集團剝離部分科技、金融科技的投資，視乎有關投資是否涉及違規、不公平競爭等。
報道指，任何可能的強制剝離行動，或許會使螞蟻出售一些獲利的投資、重整業務等，從而提高螞蟻集團重點的消費貸款業務的資本水平。而強制剝離，亦會降低螞蟻集團在金融科技領域的影響力。
報道亦指，監管機構希望螞蟻集團剝離一些不必要的投資，希望螞蟻的業務是包括支付、消費者貸款、保險產品消售。據報螞蟻已接觸一些投資者出售非必要的投資，當中包括共享單車初創企業哈囉出行(Hellobike)。哈囉出行不予置評。
其中一位消息人士指，螞蟻集團目前並未收到監管機構就出售投資的任何指引。
路透通過電子郵件尋求發表評論，螞蟻集團發言人不予回覆。本報亦正向螞蟻集團查詢，暫未獲回應。
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