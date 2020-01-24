港股今年最後一個交易日，在今日僅半日市之下正式完結，恒指收市升84點或0.31%，報27231點，是2020年2月21日後收市新高。總結今個月累升3.38%，但單單今周累升3.37%，已相當於全月升幅，而雖然本季升16%、下半年升11.4%，但全年計仍跌3.4%。科指則全年升78.7%，是指數成立以來最大升幅。

大市今日成交金額1036億元，較上日減少32.42%；國指升75點或0.71%，報10738點。恒生科技指數收報8425點，升1.57%。

藍籌27隻升，23隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升8.38%，收報26.5元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.47%，收報110.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升2.36%，收報294.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；友邦（1299）跌1.35%，收報95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

恒指全年最後一個交易日出利好訊號，10天線(26559.39點)升穿20天線(26522.31點)，同時，100天線(25332.24點)升穿250天線(25325.71點)，同一日出現兩個「黃金交叉」以及所有主要移動平均線均高於250天線。

半日市跨境資金亦減少，北水南下合計淨流入55.8億元，較上日減少5.06%，連續第8日流入，累計流入345.12億元。南水北上合計淨流入32.18億元人民幣，較上日減少50.03%，連續第3日流入，累計流入141.3億元。

回顧全年表現，恒指成份股當中，表現最佳的是藥明生物（2269），累升212.62%，其次為小米（1810）及美團（3690），分別升207.97%及189.1%。而表現最差的是中信（0267），累跌47.31%，其次為中海油（0883）及中海外（0688），分別跌44.59%及44.44%。

下半年藍籌當中，表現最佳的是小米（1810），累升158.56%，其次為藥明生物（2269）及吉利（0175），分別升117.48%及117.21%。而表現最差的是中海外（0688），累跌28.1%，其次為中信（0267）及中生製藥（1177），分別跌24.58%及22.94%。

本季表現最佳的是吉利（0175），累升72.07%，其次為藥明生物（2269）及小米（1810），分別升63.52%及62.34%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌15.6%，其次為石藥（1093）及中海外（0688），分別跌15.41%及13.09%。

今日個股表現如下。

8隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見124.2元，收報122.9元，跌0.24%；藥明生物（2269）創上市新高，見102.8元，收報102.8元，升3.47%；小米（1810）創上市新高，見33.8元，收報33.2元，升0.76%；友邦（1299）創上市新高，見97.8元，收報95元，跌1.35%；蒙牛（2319）創上市新高，見47.25元，收報46.8元，升0.11%；港交所（0388）創上市新高，見432元，收報425元，跌0.05%；申洲國際（2313）創上市新高，見153.3元，收報152元，升1.95%；吉利（0175）創52周高，見26.9元，收報26.5元，升8.38%。

科技股破頂，包括金山軟件（3888）創上市新高，見51元，收報50元，升3.31%；金蝶（0268）創上市新高，見31.65元，收報31.6元，升6.94%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見8.7元，收報8.65元，升4.09%。

多隻醫藥相關股破頂，包括信達生物（1801）創上市新高，見83.35元，收報82.05元，升2.56%；藥明康德（2359）創上市新高，見153.8元，收報151.8元，升1.61%；中國抗體（3681）創52周高，見5元，收報4.6元，升11.92%；華潤醫療（1515）創52周高，見6.77元，收報6.66元，跌0.6%。

持續破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見53.3元，收報53.3元，升2.6%；普拉達（1913）創52周高，見51.5元，收報51.2元，升0.59%；天倫燃氣（1600）創52周高，見7.59元，收報7.47元，升0.67%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.9元，收報3.86元，跌0.52%；華南城（1668）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升0.88%。

另外，中金（3908）創上市新高，見21元，收報21元，升9.38%。

中國市場監管總局對京東（9618）、阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓、唯品會分別罰款50萬元人民幣，因涉及不正當價格行為。另，京東將探索把雲計算和人工智能業務剝離給京東數科。京東收報342元，升1.24%；阿里巴巴收報232.6元，跌1.52%。

MSCI公布，從指數中刪除遭美國制裁的中國證券最終名單，新增中國聯通A股。中國聯通（0762）收報4.45元，跌1.33%。

建發物業管理（2156）今日以介紹形式上市。收報3.1元。

歐盟簽署英國脫歐貿易協議，英國銀行股向上。匯控（0005）收報40.75元，升0.37%；渣打（2888）收報49.1元，跌0.7%。

高銀金融（0530）今公布業績。收報0.32元，無升跌。

澳博（0880）表示，財務總監麥文彬退休，繼任人卓河祓曾任職金沙中國（1928）。澳博控股收報8.67元，跌0.34%；金沙中國（1928）收報34.05元，跌0.44%。

比亞迪（1211）擬分拆控股子公司比亞迪半導體在內地上市。收報203.2元，升4.21%。

長汽（2333）公布，將在2021年實現中國首個全車冗餘L3級自動駕駛。另與高通、華為簽戰略合作協議，在車載智能芯片、高算力智能駕駛計算平台方面展開深度合作。創上市新高，見27.25元，收報26.6元，升3.5%。

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