昨天恒隆地產（0101）公布想用25.66億元收購美國領使館壽山村道地皮一事無法如期交易，其實一個月前已有類似傳聞，所以昨天這份公布，並不算意外。反而是大家都在談以恒隆董事長陳啟宗在中國及美國政商界都那麼多朋友的背景，為什麼看不透這單交易的複雜性，仍然去馬競投？

陳啟宗跟美政商界關係千絲萬縷

陳啟宗近十年愈來愈以國際人物自居，聽記者所說，近年他跟媒體會面，都已不多談自己公司生意。除了喜歡月旦香港政治人物之外，不時亦會談及國際大事。3年前有一次恒隆帶香港傳媒到上海參觀翻新後的上海恒隆廣場，據講陳啟宗一坐低，不是講上海恒隆廣場有多好，而是講自己剛接獲俄羅斯總統普京邀請，到海參崴出席國際經濟論壇主持，同台演講還有韓國總統文在寅。

莫以為近年為愛國大放厥詞的陳啟宗，就是一名紅色商人那麼簡單，其實陳跟美國政商界關係亦千絲萬縷。他是美國亞洲協會榮休主席兼其香港中心主席，亞洲協會是由美國顯赫的洛克菲勒家族成員創辦，宗旨是要加強美國及亞洲各國的了解。據團結香港基金介紹，身為基金理事的陳啟宗同時是彼得森國際經濟研究所（美國華府）之董事局成員、外交協會（美國紐約）、美中關係全國委員會（美國紐約）及百人會（美國紐約）成員。這樣強勁的美國人脈，相信在香港商界都無人能出其右。所以當9月中旬，恒隆公布投得美領館地皮時，大家都以為陳啟宗獨具慧眼，知道交易可以水到渠成。

資料顯示，美領館壽山村道地皮是在7月底截標。在此之前不久，已發生中美互關總領館的事件。

到8月初，美國公布制裁包括特首林鄭月娥等11名中港官員。到9月11日，就是恒隆公布投得地皮的第二天，中國外交部公布要限制「美駐香港總領館及其人員的活動」。雖然不肯定恒隆今番購地觸礁與中美近月拳來腳往有關，但從昨天外交部發言人汪文斌指事件是「鑑於美方對外國駐美使領館房地產管理規定」的對等回應，就可以知道中方認為這只是「以其人之道還治其人之身」。

中方「以其人之道還治其人之身」

陳啟宗看淡香港地產20年，上一次投得香港政府住宅官地已是2000年的大角嘴浪澄灣。美領館地皮具政治敏感就早為地產業界所知，揭盅前地產界盛傳長實（1113）以約28億元奪地，長實罕有地高調否認，或反映超人李嘉誠也知道事態複雜。恒隆以低於華潤置地（1109）毗鄰地皮成交價近四成去投地，其實相當符合陳啟宗對香港地產的一貫看法。現在恒隆及美國駐港領事館都不肯言休，講明會尋求方法完成交易，那就要看陳啟宗是否真的能人所不能了。

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