內地12月製造業PMI回落兼遜預期，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，經濟恢復向好勢頭繼續鞏固，12月數字雖回落，但均繼續位於年內較高運行水平，連續10個月保持在榮枯線以上。

趙慶河指，進入四季度，製造業復蘇步伐有所加快，製造業總體保持穩步恢復的良好勢頭，景氣度處於年內較高水平。

趙慶河指，12月份，產需兩端繼續改善。生產指數和新訂單指數分別為54.2%和53.6%，雖較上月回落0.5和0.3個百分點，但均為年內次高點，且兩者差值繼續縮小，製造業保持較好增勢，產需關係更趨平衡。在調查的21個行業中，分別有18個和17個行業的生產指數和新訂單指數位於擴張區間，其中黑色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均高於56.0%，相比上月有不同程度上升，行業增長動能增強，生產活動加快。

進出口指數連續四個月保持擴張。新出口訂單指數和進口指數分別為51.3%和50.4%，低於上月0.2和0.5個百分點，繼續位於景氣區間。調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續8個月回升，達到全年高點，製造業出口企業對市場發展信心不斷增強。

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