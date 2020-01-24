恒指今早高開47點或0.18%，報27194點，成交金額19億元；國指今早高開21點或0.21%，報10684點。恒生科技指數開市報8332點，升0.44%。

藍籌22隻升，15隻下跌，15隻無升跌。申洲國際（2313）升1.21%，報150.9元，是升幅最大的藍籌。

3隻藍籌續破頂，包括藥明生物（2269）開市報99.5元，升0.15%；創上市新高，見99.5元，友邦（1299）開市報97元，升0.73%；創上市新高，見97元，蒙牛（2319）開市報47.15元，升0.86%；創上市新高，見47.15元。

聯通A股被剔出MSCI指數，聯通（0762）跌1.55%，報4.44元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.98%，報565元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；阿里巴巴（9988）跌1.35%，報233元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

出現兩個黃金交叉，10天線(26555.76點)升穿20天線(26520.49點)，及100天線(25331.88點)升穿250天線(25325.57點)，至今所有主要移動平均線均升穿250天線。

中國市場監管總局對京東（9618）、阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓、唯品會分別罰款50萬元人民幣，因涉及不正當價格行為。另，京東將探索把雲計算和人工智能業務剝離給京東數科。京東開市報344元，升1.84%。

MSCI公布，從指數中刪除遭美國制裁的中國證券最終名單，新增中國聯通A股。聯通H股向下。

建發物業管理（2156）今日以介紹形式上市。開市報3.05元。

歐盟簽署英國脫歐貿易協議，英國銀行股向上。匯控開市報40.55元，跌0.12%；、渣打（2888）開市報49.45元，無升跌。

高銀金融（0530）今公布業績。開市報0.32元，無升跌。

澳博（0880）表示，財務總監麥文彬退休，繼任人卓河祓曾任職金沙中國（1928）。澳博開市報8.7元，無升跌；金沙報34.2元，無升跌。

比亞迪（1211）擬分拆控股子公司比亞迪半導體在內地上市。開市報199.2元，升2.15%。

長汽（2333）公布，將在2021年實現中國首個全車冗餘L3級自動駕駛。另與高通、華為簽戰略合作協議，在車載智能芯片、高算力智能駕駛計算平台方面展開深度合作。長城汽車開市報26.3元，升2.33%；創上市新高，見26.3元。

其他破頂股包括，金蝶（0268）開市報29.95元，升1.35%；創上市新高，見29.95元，天津創業環保（1065）開市報3.88元，無升跌；創52周高，見3.88元，華南城（1668）開市報1.15元，升0.88%；創52周高，見1.15元。

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