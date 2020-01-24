港股半日市 ADR跌165點 聯通A股遭MSCI剔出指數
文章日期：2020年12月31日 08:38
美股向上，港股ADR跌165點或0.61%，26981點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.62%，折合報556.01元；阿里巴巴（9988）跌2.19%，折合報231.02元；小米（1810）升0.47%，折合報33.1元；美團（3690）跌1.01%，折合報284.91元；匯控（0005）跌0.94%，折合報40.22元；建行（0939）跌0.97%，折合報5.87元。
港股半日市，北水亦將於下午休市。
道期升0.17%，標期升0.1%，納期升0.09%。澳股現跌0.3%。
今日焦點股份可留意：
中國市場監管總局對京東（9618）、阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓、唯品會分別罰款50萬元人民幣，因涉及不正當價格行為。另，京東將探索把雲計算和人工智能業務剝離給京東數科。
MSCI公布，從指數中刪除遭美國制裁的中國證券最終名單，新增中國聯通A股。留意聯通（0762）。
建發物業管理（2156）今日以介紹形式上市。
歐盟簽署英國脫歐貿易協議，英國銀行股向上，留意匯控、渣打（2888）。
高銀金融（0530）今公布業績。
澳博（0880）表示，財務總監麥文彬退休，繼任人卓河祓曾任職金沙中國（1928）。
比亞迪（1211）擬分拆控股子公司比亞迪半導體在內地上市。
長汽（2333）公布，將在2021年實現中國首個全車冗餘L3級自動駕駛。另與高通、華為簽戰略合作協議，在車載智能芯片、高算力智能駕駛計算平台方面展開深度合作。
其他報道