阿斯利康新冠疫苗獲得英國監管機構使用授權，市場憧憬更多疫苗投入使用，利好市場氣氛，美股三大指數向上，道指再創收市價計新高。道指高開79點，高位曾升189點，低位曾升57點。其他消息方面，中歐領導人共同宣佈如期完成中歐投資協定談判；英國議會批准脫歐後貿易協議；MSCI公佈從指數中刪除遭美國製裁的中國證券最終名單，新增中國聯通A股；美國聯邦公開市場委員會(FOMC)換人，4人均更偏鴿派，市場料明年收緊政策的可能性下降。

道瓊斯工業平均指數收漲73點，升幅0.25%，報30409點。標普500指數收漲5點，升幅0.14%，報3732點。納斯達克綜合指數收漲19點，或0.16%，報12870點。

Visa升1.86%，報218.36美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而微軟跌1.1%，報221.68元，拖低道指16點。

科技股方面，蘋果收市報133.72元，跌0.85%，谷歌母公司Alphabet收市報1736.25元，跌1.22%，亞馬遜收市報3285.85元，跌1.08%，Facebook收市報271.87元，跌1.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.34%，報400點。德國DAX指數收跌0.31%，報13718點；法國CAC 40指數跌0.23%，報5599點；英國富時100指數收跌0.71%，報6555點。