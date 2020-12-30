醫療數據公司醫渡科技明起招股 入場費2656.5元
文章日期：2020年12月30日 21:54
內地醫療數據、人工智能（AI）公司醫渡科技（2158）公布，明日（31日）起招股，招股價介乎23.5元至26.3元，每手100股，入場費2656.5元。全球發售約1.56億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成。最多集資41.15億元。高盛、中金為聯席保薦人。招股期至明年1月7日中午十二時止，料1月15日掛牌。
公司是次引入8名基石投資者，包括OrbiMed Funds、加拿大退休金計劃投資委員會、Yaqut Sdn Bhd、騰訊、Velmar Company Limited、Matthews Funds 、3W Fund Management、中國東方。全部基石投資者共認購2.1億美元（約16.276億港元）可購買的發售股份數目。
集資用途方面，約35%將用於持續加強公司的核心能力，包括數據處理技術和機器學習算法，並提升公司提供客戶所需解決方案的能力；約35%用於業務營運及業務擴張；約20%用於通過戰略合夥、投資和收購來進一步豐富公司的生態統系；約10%用作營運資金及一般企業用途。
記者：馬迪帆
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