劉詩詩持股製片廠稻草熊明起招股 入場費6222元
文章日期：2020年12月30日 20:43
台灣影星吳奇隆妻子劉詩詩有份持股的影視公司稻草熊（2125）明日（31日）起招股，招股價每股5.1元至6.16元。每手1000股，入場費6222.07元。公司全球發行1.658億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎8.46億元至10.21億元。招股期至明年1月8日中午12時截止，預計1月15日掛牌。招商證券為獨家保薦人。
公司是次引入3名基石投資者，分別為雪湖資本、IDG資本及內地電商唯品會，3家共投資5000萬美元。
稻草熊以吳奇隆旗下公司而於內地知名，惟招股書內並未出現吳名字，吳亦並未顯示有任何持股。多家內地媒體稱，吳奇隆、劉小楓關係緊密，公司是代吳奇隆成立；而上市前劉小楓持股58.4%，亦有指是代吳奇隆持股。本報就此向公司查詢，公司回應指吳奇隆無任何持股。
根據初步招股資料，稻草熊由內地製片人劉小楓創立，現時劉任公司首席執行官。公司現時有兩名明星股東，分別為吳奇隆之妻、內地女星劉詩詩（本名劉詩施），上市前持股14.8%。此外，趙麗穎則持股0.79%。公司最早發行作品《蜀山戰記之仙俠傳奇》，便是由吳奇隆、趙麗穎主演。該劇集續集近年亦再由公司發行，同是由吳奇隆主演。
公司現時大股東之一為愛奇藝，後者於2018年投資4000萬美元，今年又再加碼投資約1415萬美元。根據招股書，公司上市前，愛奇藝持股19.57%。公司去年全年收入錄得7.65億元（人民幣），而來自愛奇藝收入佔27%，今年上半年愛奇藝貢獻收入則高達69%，
值得留意的是，阿里影業（1060）於2016年曾於稻草熊簽訂投資協議，認購15%股權，惟稻草熊於兩年後全數購回股份，現時阿里不再有任何持股。
稻草熊創始人、董事會主席兼行政總裁劉小楓表示，公司不是明星公司，持股的兩位藝人（指劉詩詩、趙麗穎）並不是管理層，亦沒有參與日常營運，此外亦未有同公司簽訂任何形式的經濟合約。他表示，公司仍與多名藝人保持合作關係。他表示，未來將會以訂製劇為發展方向，即為網絡視頻平台製作電視劇，收取固定費用。
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