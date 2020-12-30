主打浙江省物業發展的宋都股份旗下宋都服務（9608）明起招股，明年1月7日截飛，1月18日主板掛牌。宋都服務將發售8億股新股，當中公開發售佔10%，國際配售佔90%；招股價介乎0.21元至0.29元，集資額最多2.32億元。每手10000股，一手入場費為2929.22元。信達國際為獨家保薦人。

是次為宋都服務第二次申請於港交所上市，今年首六個月的收入按年升25.77%至1.17億元人民幣。期內毛利按年升27.81%至3218萬元。純利按年升17.61至1635萬元。

集團董事会主席兼執行董事俞昀表示，對今次預售反應持正面態度，執行董事沈光明表示，集團目前己建立一定盈利水平，母公司宋都股份亦表示會繼續支持其發展。

招股書顯示，截止今年6月底，宋都服務於中國14個城市設有9間附屬公司及15間分公司。當中大部份的業務均位於浙江省。集團總計向33項物業，包括16項住宅物業，以及17項非住宅物業提供物業管理服務，物管總建築面積約達640萬平方米。集團亦表示，今次集資所得的資金主要用於收購和專注擴充長三角地區，特別是杭州一帶的業務。

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