汽車網媒網上車市明起招股 入場費5171.6元。網上車市高級副總裁索研(左)及網上車市董事會主席兼首席執行官徐翀。

內地汽車媒體網上車市（1490）明日（31日）起招股，招股價每股1.08元至1.28元。每手4000股，入場費5171.6元。公司全球發行2.04億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎1.92億元至2.2億元之間。招股期至明年1月8日中午12時截止，預計1月15日掛牌。基石投資者分別為華泰金控、官媒人民網旗下海外投資基金Shimmering Skyline、金涌資本管理及Coast SPC。獨家保薦人為農銀國際。

集資用途方面，約39.8%將用於業務擴張，包括生成更多內容、增加用戶流量等；約36.1%將用作技術開發，包括升級數據分析能力等；約14.1%將用作未來投資及收購；約10%用作一般運營資金。

根據招股書，網上車市於內地經營同名汽車資訊網站，旗下有線上廣告服務及汽車交易服務。根據路演資料，截止去年年底，公司自有平台每日獨立訪客約490萬人，第三方平台每日訪客約900萬人。公司去年全年錄得收入1.78億元（人民幣，下同），按年增12.5%。毛利率錄得83.8%。期內淨利錄得5171萬元，按年增8.6%。期內線上廣告貢獻收入約佔99%。

網上車市董事會主席兼首席執行官徐翀表示，疫情下車輛交易無法完全線上完成，因此受到部分影響，但疫情同時推進廣告主更看重線上廣告，投入資源加大，為公司帶來大量商機。他表示，公司第三季度營收按年升28%，末季度業績亦強勁。

他介紹，是次引入人民網旗下投資基金，是因對方為內地最大政務網站，有大量用戶為政務人士、國企員工，希望能提高用戶覆蓋度。

4名基投共投資1170萬美元，不計超額配售權，若下限定價，佔是次發售股份的40.9%。

徐翀表示，上市後收購方向將偏重豪華車用戶，公司今年收購雷柯沃15%股權，便是因為看中對方公司的豪華車內容團隊。他透露，今年公司逆市請人，現時內容團隊已經超過100人，未來亦將尋求核心KOL進行合作。他又表示，早前已與太平洋保險簽訂協議，組建小組，探討車險的合作方式，相信待公司的車輛交易業務進入爆發期後，保險業務也會同步推出。

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