金管局公布，完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估，被指定為D-SIB的認可機構名單維持不變，與金管局於2019年12月24日公布的D-SIB名單相同。

根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定(HLA資本規定)。適用於D-SIB的HLA資本規定(以認可機構的普通股權一級資本(CET1資本)佔其風險加權資產(根據《銀行業(資本)規則》計算)的百分比表示)介乎1%至3.5%之間(視乎所評定該D-SIB的系統重要性而定)。與2019年12月24日公布的D-SIB名單相比，在是次公布的名單中，被指定為D-SIB的認可機構的HLA資本規定維持不變。

6間銀行處於名單之中，其中，於2021年HLA資本規定最高達2.5%的是香港上海滙豐銀行；1.5%的則是中銀香港（2388）及渣打(香港)；1%的有東亞（0023）、恒生（0011）、工銀亞洲。

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