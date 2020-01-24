美股破頂港股亦不落後，今早高開126點後，最多曾升590點。高見27159.47點，是2月21日27484.53點後最高，而升幅2.22%，則是11月5日後最大。恒指收市升578點或2.18%，報27147點，是2月21日後收市新高。恒指連升2日，累計升832.48點。

全日大市成交金額1533億元，較上日增加10.45%；國指升213點或2.05%，報10662點。恒生科技指數收報8295點，升3.72%。

藍籌44隻升，7隻下跌，1隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.4%，收報236.2元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.38%，收報4.51元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升5.47%，收報559.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻126點；中移動（0941）跌1.79%，收報43.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

兩個「黃金交叉」漸成型，今日恒指大升之下，10天線(26482.31點)進一步逼近20天線(26487.38點)，而100天線(25309.24點)亦升至250天線(25329.69點)附近，如無意外下個交易日將出現雙黃金交叉。

北水南下合計淨流入58.78億元，較上日減少19.24%，連續第7日流入，累計流入289.31億元。南水北上合計淨流入64.4億元人民幣，較上日增加44.03%，連續第2日流入，累計流入109.11億元。

6隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見123.4元，收報123.2元，升3.88%；藥明生物（2269）創上市新高，見99.35元，收報99.35元，升5.3%；友邦（1299）創上市新高，見96.4元，收報96.3元，升2.23%；蒙牛（2319）創上市新高，見46.9元，收報46.75元，升4.59%；港交所（0388）創上市新高，見426元，收報425.2元，升2.9%；舜宇（2382）創52周高，見171.6元，收報168.7元，升3.75%。

科指跑贏恒指恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報20.4元，升11.96%，曾升最多16.36%；跌幅最大的是鴻騰（6088）收報2.67元，跌1.84%。

美團（3690）雖涉反壟斷訴訟，但仍能大升，收報287.8元，升5.27%。小米（1810）收報32.95元，升0.46%。

兩新股上市，温嶺工量刃具（1379）定價6.25元，收報6.06元，跌3.04%。清科創業（1945）定價11元，收報11.6元，升5.4%。

華晨中國（1114）公布，大股東已解除質押股份。收報6.58元，升3.62%。

黎智英辭任壹傳媒（0282）主席，葉一堅接任。收報0.27元，升3.85%。

普拉達（1913）向控股股東Prada Holding出售意大利米蘭物業，作價4000萬歐元，料收益約3700萬歐元，所得款項將用作一般企業用途。創52周高，見51.5元，收報50.9元，升6.6%。

福萊特玻璃（6865）發盈喜，料全年度盈利升逾一倍。收報30.9元，升5.64%。

恒大（3333）重組成立房車寶正式深圳開業。恒大收報14.48元，升0.14%；恒大汽車（0708）收報29.85元，升5.11%。

石四藥（2005）治支氣管炎仿製藥獲藥監局一致性評價。收報4.32元，升1.65%。

其他股份方面，多隻內需續破頂。包括，李寧（2331）創上市新高，見52.5元，收報51.95元，升2.67%；長城汽車（2333）創上市新高，見25.85元，收報25.7元，升9.36%；九毛九（9922）創上市新高，見24.05元，收報23.45元，升4.92%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見74元，收報71.95元，升1.34%；農夫山泉（9633）創上市新高，見56.5元，收報54.85元，升4.98%；中遠海控（1919）創52周高，見9.6元，收報8.89元，跌2.74%。

氣溫下降，多隻燃氣股破頂。新奧能源（2688）創上市新高，見116.8元，收報115元，升4.45%；天倫燃氣（1600）創52周高，見7.48元，收報7.42元，升7.38%。中國燃氣（0384）雖無破頂，但亦升4.58%，收報30.8元。

其他行業續破頂的有，信達生物（1801）創上市新高，見81.2元，收報80元，升6.38%；先健科技（1302）創上市新高，見4.54元，收報4.43元，升7.26%；

科指上升，科技股受捧，金山軟件（3888）創上市新高，見49.3元，收報48.4元，升12.43%；金蝶（0268）創上市新高，見29.75元，收報29.55元，升3.68%；微盟（2013）創上市新高，見14.36元，收報13.76元，升0.29%。

其他報道

惠康：已派發價值近8000萬現金券及餐券

美元指數跌至逾兩年半低 渣打料耶倫難推動美元強勢

上證全日收升1.1% 創板指漲3.1%

環球大通：近5877萬元被「聲稱投資」及提走 需撥備並料虧損大增

中芯反彈逾15% 見逾5個月最大升幅

恒大重組成立房車寶正式深圳開業

【有片：選股王】乳品股做好 飛鶴短線有望再挑戰頂部

佳寧娜2.9億統一海壇街4棟舊樓業權

石四藥治支氣管炎仿製藥獲藥監局一致性評價

恒隆：購壽山村道豪宅涉中美外交事務 無按原定時間完成

亞航近3億售印度業務逾32%股權予合作伙伴

上證半日重上3400點 創板指升近3%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見近4周低

思捷突升逾25% 見逾5個月高

保利協鑫折讓33%減持協鑫新能源 雙雙急跌

上證低開4點 人行進行400億人幣逆回購操作