環球大通（8063）昨晚公布，旗下公司分別有4753.4萬元及1123.1萬元於今年七月及八月被用作「聲稱投資」及提走，合計其5876.5萬元，故預計要為該筆已動用現金及無法解釋之現金提取作出減值5843.9萬元。集團同時預告，截至2020年底的財年虧損將按年重大增加。

減值總額5843.9萬元相當於公司截至六月底的未經審核總資產7.71%，或經審核資產淨值12.9%。集團預期，在新冠疫情對集團業務的影響、預期信貸虧損之虧損撥備金增加、以及投資物業公平值變動虧損增加等已披露的負面因素，預計2020財年虧損將按年錄得重大增加。

至於該筆消失的5843.9萬元款項，集團指其全資附屬公司、從事旅遊業務Durable Gold，其持有一間境外註冊公司Solution Apex。但近日接獲一位聲稱代表Solution Apex的人士（下稱X先生），並指其已獲委任為Solution Apex董事，又指Solution Apex在今年七月進行了三項收購或投資（即聲稱投資），但環球大通並不認識X先生，Solution Apex的惟一董事應為葉家海，但葉氏於今年8月3日破產，但環球大通並無獲得通知，故公司於近日才獲悉葉氏破產情況。

公司在接獲X先生的函件後向Durable Gold及Solution Apex作出查詢，才被通知葉氏已於今年12月1日起不再擔任Solution Apex董事；X先生自同日起聲稱獲委任為Solution Apex及Durable Gold董事，Solution Apex此前持有金額4753.4萬元（約人民幣4270萬元）的銀行結餘已於今年7月左右動用於聲稱投資；而Solution Apex於今年六月底財務報表尚剩下之銀行結餘，加上所賺取銀行利息收入合共金額約1123.1萬元亦已全數於今年八月被提走。但上述的聲稱投資及無法解釋之現金提取，均在未獲環球大通董事會授權下進行，公司已指示法律顧問採取法律行動，以期收回已動用現金和已提取現金。若進一步調查發現任何Durable Gold和Solution Apex的職員及或前職員不當行為，可能對其作出追究。

環球大通同時公布，於12月29日向一名香港商人向展偉出售Solution Apex，代價為一元，交易完成後Solution Apex將不再為其附屬公司。集團指，出售Solution Apex可一方面控制集團的訴訟風險，致使遠離訴訟的不確定性，另一方面卻可以透過收益共享調整機制保留追收行動的大部份結果和收益。

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