由中國恒大（3333）與全國152家仲介機構於今年下半年重組成立的「房車寶集團股份有限公司（前稱恒大寶集團）」正式於深圳揭牌。

據介紹， 房車寶已擁有全民經紀人會員2162萬，為全球唯一會員超過千萬的全民經紀平台，2020年發放佣金162億，線下門店30635家。而平台每年導流實地看房客戶超2000萬，年交易規模1.2萬億，門店「房車合一」的屬性，變相包括恒大自有品牌「恒馳」在內的汽車銷售，亦具備了龐大的銷售網路。

據新聞稿指，房車寶集團旗下房車寶全民經紀平台、房車寶平台、房車寶SaaS管理平台等三大科技平台亦同時亮相。

而據內地全國企業信用查詢系統之一的企查查資料顯示，房車寶的董事長為中國恒大執董史俊平。公司大股東為深圳市盈貿投資有限公司，持股75%，其餘兩大股東為深圳市俊博瀚投資諮詢有限公司及深圳市智明生投資諮詢有限公司，分別持有15%及10%權益，

而深圳市盈貿由恒大旗下的麗龍創富有限公司100%持有，該公司及深圳市俊博瀚均由史俊平代表及控制，深圳市智明生投資諮詢有限公司則由李榮智、童明及趙冬生等人均為恒大代表，即房車寶變相由中國恒大100%持有。

恒大汽車（0708）在早市收升前急升，曾高見30.5元，暫報29.95元，升5.46%。中國恒大則微跌0.28%，暫報14.42元。

記者：方楚茵

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