恒指高開126點後攀升，早市最多升430點，半日收報26917點，升348點或1.31%；國指升1.44%。大市半日成交801億元，即使年底臨近長期，交投依然暢旺。

科技股繼續反彈，恒生科技指數半日升近3%。ATM阿里巴巴、（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）升4%至6%不等。中芯（0981）升半成。汽車股小回大漲，長城汽車（2333）升7%，比亞迪股份（1211）、吉利（0175）升3%。其他新能源向好，信義光能（0968）升2%，贛鋒（1772）升6%。消費股受捧，農夫山泉（9633）升6%，蒙牛（2319）升3%。燃氣、工程機械做好，另有生物科技醫藥醫療設備有追捧。不過，石油及中資電訊股反彈後回落。

蒙牛之後，另有乳品股亦做好，飛鶴（6186）可以留意。飛鶴於內地奶粉市場具領導地位，據統計，今年第三季公司市佔率升至17%，超越惠氏居首。今年上半年公司收入按年增加近五成，主要是超高端、有機產品收入較快增長，而集團能夠在生產、物流、銷售等方面快速應對疫情造成影響成為優勢。受到高毛利率的產品帶動，純利升近六成達27.5億元人民幣。

股價方面，飛鶴9月升至19元上市高位後轉為橫行，在約17至19元上落，今早升穿區間中位約18元，短線有望再次挑戰頂部，一旦突破中線將有機會上試20元或更高水平；支持位18、17元。

劉思明

投資版副主編