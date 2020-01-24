美股雖然創新高後回吐，但恒指延續升勢，高開126點後曾升最多430點，逼近27000點關。

恒指曾升最多1.62%，是2020年11月25日後最大升幅，當日升幅為1.7%。高見26998.87點，是2020年11月27日27009.15點後最高。

恒指半日升348點或1.31%，報26917點，成交金額801億元；國指升150點或1.44%，報10599點。恒生科技指數收報8214點，升2.7%。

藍籌33隻升，15隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.77%，收報234.8元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.03%，收報4.48元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升4.71%，收報555.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻109點；中移動（0941）跌1.68%，收報43.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

恒指10天線(26459.33點)逼近20天線(26475.89點)；100天線(25306.94點)逼近250天線(25328.77點)。

5隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見122.5元，收報120.9元，升1.94%；藥明生物（2269）創上市新高，見98.8元，收報97.45元，升3.29%；蒙牛（2319）創上市新高，見46.55元，收報45.95元，升2.8%；港交所（0388）創上市新高，見423元，收報420.4元，升1.74%；舜宇（2382）創52周高，見171.6元，收報166.8元，升2.58%。

北水南下合計淨流入32.49億元，南水北上合計淨流入55.86億元人民幣。

美團據報涉反壟斷訴訟，北京法院審理。美團（3690）升4.46%，收報285.6元。

小米（1810）升0.15%，收報32.85元。

兩新股上市，温嶺工量刃具（1379）定價6.25元，半日收報5.98元，跌4.32%。清科創業（1945）定價11元，半日收報14.02元，升27.4%。

華晨中國（1114）公布，大股東已解除質押股份。收報6.48元，升2.05%。

黎智英辭任壹傳媒（0282）主席，葉一堅接任。收報0.27元，升3.85%。

普拉達（1913）向控股股東Prada Holding出售意大利米蘭物業，作價4000萬歐元，料收益約3700萬歐元，所得款項將用作一般企業用途。普拉達創52周高，見51.25元，收報51.05元，升6.91%。

福萊特玻璃（6865）發盈喜，料全年度盈利升逾一倍。半日收報30.1元，升2.9%。

思捷（0330）曾升最多26.92%，是2020年7月10日後最大升幅。高見1.32元，是2020年7月13日1.4元後最高。半日收報1.25元，升20%。

保利協鑫（3800）折讓33%減持協鑫新能源（0451）雙雙急跌。保利協鑫半日收報1.17元，跌12%；協鑫新能源半日收報0.315元，跌10%。

其他破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見52.5元，收報52元，升2.77%；長城汽車（2333）創上市新高，見25.5元，收報25.25元，升7.45%；新奧能源（2688）創上市新高，見116.8元，收報113.8元，升3.36%；信達生物（1801）創上市新高，見81.2元，收報80.05元，升6.45%；先健科技（1302）創上市新高，見4.54元，收報4.43元，升7.26%；金蝶（0268）創上市新高，見29.5元，收報29.35元，升2.98%；九毛九（9922）創上市新高，見24.05元，收報23.6元，升5.59%；微盟（2013）創上市新高，見14.36元，收報13.82元，升0.73%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見74元，收報72.3元，升1.83%；農夫山泉（9633）創上市新高，見56.5元，收報55.45元，升6.12%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.88元，收報3.87元，升0.26%；華潤醫療（1515）創52周高，見6.73元，收報6.61元，升4.92%；中遠海控（1919）創52周高，見9.6元，收報9.23元，升0.98%。

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