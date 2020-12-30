恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）在九月以25.66億元奪得由美國領事館持有的壽山村道37號豪宅。但今日集團公布，由於交易及完成涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，交易無按照原定時間於今年12月30日中午或之前完成，正研究包括延長完成時間的可能性。集團願意且有能力完成交易。

集團指，在12月21日收到土地註冊處發出的函件，指美國駐港總領事館不是一般商業主體，而該壽山村道37號物業不是普通房產，故該物業的出售涉及中國及美國兩國間的外交事務，不是一般商業行爲。

同時，中國政府亦告知特區政府，倘若美國駐港總領事館有意租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置任何位於香港特區的房地產，美國政府應提前60天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，並提供詳細資訊，在取得中國政府書面答覆同意後方可辦理有關手續。惟土地註冊處在發出該函件日期，並未收到任何文件，證明美國政府就出售該物業已遵從該等外交義務，土地註冊處不能為該協議備忘錄進行註冊。

而在12月29日，美國透過其法律顧問提出對於遵從該等外交義務的必要性之異議，唯未有按照該要求信的請求提供證明。美國在信中表示，美國已遵從相關的義務及責任，其次與出售該物業相關的外交義務屬於主權之間的事宜，並不影響該物業的業權，再者，土地註冊處無權不為該協議備忘錄進行註冊。

集團指，儘管如此，美國接受土地註冊處於該函件中表明的立場，即該物業「不是普通房產」，以及該交易「不是一般商業行爲」，因此該物業的出售「涉及外交事務並應根據適用的外交規範處理」。因此，該交易並無按照原定時間於20202年12月30日中午或之前完成。

集團指，該交易及完成涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，並非恒隆所能控制，正評估及向法律顧問了解有關該交易及上述事項可作出的適當行動，包括研究延長完成時間的可能性。

恒隆地產指，作為一家地產發展商，物業買賣是集團的主要業務之一，是次投標亦純屬商業決定。如賣方能完成所需要求，集團願意且有能力完成交易。

恒隆集團（0010）早市升1.05%，報19.2元，恒隆地產（0101）早市則微升0.3%，報19.8元。

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