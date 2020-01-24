港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見近4周低
文章日期：2020年12月30日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.3點子至0.18268%，是2020年12月2日後最低，當日報0.17804%。
港元現報7.7527元升值13點子，曾貶值最多3點子，報7.7543元，亦曾升值最多15點子，報7.7525元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03857%；1星期HIBOR跌0.18點子至0.0975%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.12571%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.35643%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.54196%；12個月期HIBOR跌0.3點子至0.69911%。
美元指數現報89.764貶值0.23點或0.26%。
美元1個月期LIBOR報0.14513%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0376%，連續3日收窄，利差是2020年12月02日後最低，當日差距為0.0259%
對上一次連續3日收窄，是2020年12月23日，當日利差報0.0952%。
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