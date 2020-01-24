恒指今早高開126點或0.48%，報26695點，成交金額33億元；國指今早高開72點或0.7%，報10521點。恒生科技指數開市報8078點，升1.01%。

藍籌30隻升，10隻下跌，12隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.51%，報229.8元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌1.46%，報44元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.17%，報542元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點；匯控（0005）跌0.62%，報40元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

預期將出現兩個「黃金交叉」，包括，10天線(26437.11點)目前逼近20天線(26464.78點)，及100天線(25304.72點)逼近250天線(25327.88點)。

兩新股上市，温嶺工量刃具（1379）定價6.25元，開市報6.14元，跌1.76%；清科創業（1945）定價11元，開市報15.82元，升43.8%。

美團（3690）據報涉反壟斷訴訟，北京法院審理。美團開市報275.2元，升0.66%。

華晨中國（1114）公布，大股東已解除質押股份。開市報6.39元，升0.63%。

黎智英辭任壹傳媒（0282）主席，葉一堅接任。開市報0.295元，升13.46%。

普拉達（1913）向控股股東Prada Holding出售意大利米蘭物業，作價4000萬歐元，料收益約3700萬歐元，所得款項將用作一般企業用途。開市報47.75元，無升跌。

福萊特玻璃（6865）發盈喜，料全年度盈利升逾一倍。開市報30元，升2.5%。

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